رئيس جمعية مجاهدى سيناء: أهل سيناء عين وذراع للوطن

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، المعنية برعاية 757 مجاهدًا سيناويًا، من الذين أدوا دورًا وطنيًا فى معاونة القوات المسلحة خلال فترة الاحتلال، أن سيناء تقطف ثمار ما قدمه الأبطال من شهداء ومصابين، حيث روت دماؤهم رمال سيناء وهم يحررون أرضها من الاحتلال. وأضاف فى حديث لـ"اليوم السابع"، أن ذكرى نصر أكتوبر تجدد دائمًا روح الوطنية والولاء والانتماء للأجيال على أرض سيناء، مشيرًا إلى أن الولاء للأرض هو ما دفع أبناء سيناء ليكونوا خط الدفاع الأول عنها خلال فترة احتلالها، ونجح الأبطال منهم كلًا فى دوره الذى رسمته له القيادة فى القاهرة، فى تأكيد أن سيناء حتى وإن كانت وقتها احتلت، إلا أنها تحت عين وبصر الأم مصر، من خلال أعينها فى كل شبر وأذرعها التى تقاوم المحتل، وتجعل تحركاته كتابًا مفتوحًا أمام صانع القرار من خلال رجال أشداء لا يهابون الموت، انخرطوا فى صفوف خلايا منظمة سيناء العربية التى تكونت لتكون شوكة المقاومة وعين الرصد على الأرض.

وأشار إلى أن عدد الأبطال من أبناء سيناء الذين كلفوا بمهام قتالية كثير، ويتم تسجيلهم فى سجلات جمعية مجاهدى سيناء، يبلغ 757 مجاهدا، وهم من كل مدن وقرى وقبائل وعائلات وعشائر سيناء شمالا وجنوبا، جميعهم انخرطوا فى صفوف المجاهدين بوازع وطنى ورغبة فى تطهير أرضهم من الإحتلال وتم تنظيمهم وتجهيزهم ليؤدوا مهامهم التى نجحوا فيها وحققوا مافاق المتوقع، بينهم من غادر الحياة وآخرون أحياء يرزقون حتى اليوم، مؤكدًا أن كل واحد منهم حاصل على نوط الأمتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية، ولديه تاريخًا حافلاً بعمليات فدائية اداها تنوعت مابين الرصد وتنفيذ عمليات نوعية واستهداف معسكرات وتحركات العدو وإحباط محاولات شراء الأرض وغيرها من صور المقاومة والجهاد ضد العدو.

وأوضح أن ملفات كاملة تحتوى على بطولات كل بطل من بينهم لدى الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن من بينهم من تم القبض عليه وتعرض لأبشع أنواع التعذيب فى سجون إسرائيل وحكم عليه بالإعدام، ولكنه تم إطلاق سراحه فى تبادل الأسرى.

وأضاف أن الأبطال السيناويين قدموا تضحيات جسيمة لتحرير أرضهم وحماية وطنهم، وهم نجوم فى سماء الوطن وقد كرمتهم الدولة بما يليق بهم معنويا، وأصبح يصرف لكل فرد وأسرته معاش استثنائى، كما تم إنشاء مقر خاص بالجمعية التى تقوم بخدمتهم فى حى المساعيد غرب العريش، وأنهم يتطلعون لمزيد من الخدمات لهم وأسرهم.

وقال انه فى ذكرى انتصار اكتوبر يبعث برسالته بأسم كل مجاهدى سيناء ومضمونها "تحية لرجال القوات المسلحة والنخبة الأبطال من المجاهدين لتعاونهم مع القوات المسلحة حتى تحقق النصر العظيم".



الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء (1)



الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء (2)