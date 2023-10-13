اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 09:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يدفع بقوات مشاه داخل قطاع غزة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 08:10 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى يدفع بقوات مشاه داخل قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف جيش الاحتلال الإسرائيل، دفع بقوة عسكرية راجلة (مشاه) داخل قطاع غزة في محاولة للبحث عن المختطفين الذين اسرتهم الفصائل الفلسطينية .

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات نفذت مداهمات داخل قطاع غزة لاستكمال ما وصفه بتطهير مناطق القصف من الفصائل.

وبحسب قوله، فقد تم خلال هذه العمليات البحث عن المفقودين من قبل قوات المشاة والمدرعات قامت بالبحث عن نتائج قد تساعد في تحديد مكان المفقودين.

كما زعم أن قواته المتسللة أحبطت بنية تحتية ومنصات تحتوي مضادات أرضية كانت تطلق النار على الطائرات.







الاحتلال الإسرائيلي

غزة

إسرائيل

فلسطين

طوفان الأقصى

السيوف الحديدة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 07:37 م

استشهاد صحفى وإصابة 4 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى على جنوب لبنان

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 06:59 م

مصر تحذر إسرائيل.. القاهرة ترفض دعوات جيش الاحتلال لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبا وتطالب مجلس الأمن بالتدخل.. وتؤكد: إجراء مخالف للقانون الدولى والإنسانى.. ويجب على المجتمع الدولى وقف التصعيد بالقطاع

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 06:39 م

الاحتلال الإسرائيلي يعلن الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 06:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة