وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 22 ألف مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الخميس عائدين إلى بلادهم، مشيرة إلى أن إجمالي العائدين بلغ حتى الآن نحو 14.9 مليون شخص.



يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.