"بلومبرج" تحذر من ركود الاقتصاد العالمى حال اتساع الحرب فى الشرق الأوسط

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت وكالة بلومبرج الأمريكية من أن اتساع الحرب فى الشرق الأوسط يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمى نحو الركود.

وأشارت الوكالة فى تقرير لها أنه مثلما فعلت حروب الشرق الأوسط السابقة، فإن الصراع الدائر حاليا لديه القدرة على تعطيل الاقتصاد العالمى وربما الاتجاه نحو الركود لو تم جر مزيد من الدول فيه.

وأكد التقرير أن هذا الخطر حقيقى مع استعداد إسرائيل لغزو غزة ردا على عملية طوفان الأقصى. وهناك مخاوف من أن ينضم للقتال حزب الله فى لبنان وسوريا التى تدعم بعض الفصائل الفلسطينينة.

وذهب التقرير إلى القول بأن أى تصعيد يمكن أن يدفع إسرائيل إلى صراع مباشر مع إيران، وفى هذا السيناريو، تشير تقديرات بلومبرج إيكونوميكس إلى أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 150 دولار للبرميل، وينخفض النمو العالمى إلى 1.7%، وهو الركود الذى قد يقتطع حوالى تريليون دولار من الناتج المحلى.

وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه التأثيرات الثانوية ليست فى قمة الأولويات مع سقوط هذا العدد الهائل من المدنيين. وتهدد الصواريخ والهجوم البرى الوشيك حياة الفلسطينيين المحاصرين فى القطاع دون أى طريق للنجاة.

وقالت بلومبرج إن الصراع فى الشرق الأوسط يمكن أن يحدث هزات عبر العالم لأن المنطقة مورد حيوى للطاقة وممر شحن رئيسى. وتعد حرب أكتوبر 1973 التى أدت إلى حظر النفط وسنوات من الركود التضخمى فى الاقتصاديات الصناعية أوضح مثال على ذلك. وكان لصراعات أخرى تأثير محدود حتى على الرغم من الخسائر البشرية الفادحة.

ويبدو الاقتصاد العالمى ضعيفا اليوم. فلا يزال يتعافى من التضخم الذى فاقمته حرب روسيا وأوكرانيا. واندلاع حرب أخرى فى منطقة منتجة للطاقة يمكن أن يرفع التضخم. ويمكن أن تمتد التداعيات الأكبر من تجدد الاضطرابات فى المنطقة والتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل حيث سيكون لسعر الوقود تأثيره على الناخبين.