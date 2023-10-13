انقطاع المياه بالأدوار العليا بمدينة طما بسوهاج للقيام بأعمال الصيانة غدا

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن انقطاع المياه بالأدوار العليا بمدينة طما وقرى السكساكا وقاو غرب ومشطا والعتامنة وكوم العرب والمدمر وكوم أشقاو والسعادة والحسامدة والحديقة بمركز طما بسوهاج، غدا السبت فى تمام الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة فجرا من نفس اليوم ولمدة 4 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة بالمحطة.