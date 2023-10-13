وذكر البيان الصادر من وزارة الخارجية، أن اللقاء يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين والرغبة المتبادلة بين الجانبين لتعزيز وتقوية العلاقات بما يخدم مصالح البلدين واستعرض آليات عمل مجلس الشراكة بين البلدين، والذي يهدف إلى زيادة التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات.

وتمّ التأكيد على أهمية العمل المشترك من أجل الاستفادة من اتفاقية الشراكة بين الجانبين، المبرمة مع تونس في أكتوبر 2019، والتي تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى شمال إفريقيا، فضلا عن مواصلة التنسيق بين الجانبين بخصوص السبل العملية الكفيلة بمزيد تطوير المبادلات البينية، لاسيما في ما يتعلق بالصادرات التونسية من زيت الزيتون والمنتجات الغذائية والنسيج.

وأعرب الجانب البريطاني عن اهتمامه بتدعيم الشراكات الثنائية وتحفيز الاستثمار في تونس خاصة في مجالات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والطاقات المتجددة، وبمساندة سياسة الانتقال الطاقي في بلادنا، من خلال توظيف الفرص المتاحة للتعاون الثنائي ضمن مذكرة التفاهم في مجال الطاقات المستدامة والمتجددة، الموقعة بين الجانبين في جوان 2022.

ومن جانبه، أكد الجانب التونسي عن تطلّعه إلى المشاركة في القمة الثانية للاستثمار في إفريقيا، التي ستنظمها المملكة المتحدة في أبريل 2024 بلندن، وذلك بحضور 24 دولة إفريقية من بينها تونس.