العصبية والسكر "دونت ميكس".. استشاري يوضح المخاطر وطرق تجنب التوتر

كتبت مروة محمود الياس

التوتر والعصبية والغضب، كل هذه المشاعر من شأنها أن تؤثر على سلامتك، وصحتك، فجسمك لا ينسى ما يتعرض له، وبالتدريج يتأثر بكل هذه المشاعر السلبية المزعجة.

الدكتور أحمد الجمال استشارى أمراض الباطنة والسكر بقصر العينى، أوضح أن مريض السكر عليه أن يحد من توتره وغضبه ونوبات عصبيته، فالتوتر وحده عدوا لمريض السكر بشكل خاص.

وتابع استشاري أمراض الباطنة موضحا أن التوتر الزائد يعمل على رفع هرمونات التوتر، وبالتالي ارتفاع ل مستويات السك ر في الدم بشكل واضح كردة فعل طبيعية للجسم لمقاومة التغير المزاجي الذي طرأ عليه، ومن هنا قد نجد قراءات عالية جدا فجأة لمستوى السكر لدى المريض، وهو ما يضره بشدة ويعرضه لمضاعفات السكر الخطيرة، والتى لا تعد وتضر بالعين وسلامتها والقدرة على الرؤية، كذلك قد تتسبب في مشكلات خاصة بأطراف مريض السكر، وغيرها الكثير من المخاطر.



ومن هنا ينصح الدكتور أحمد ضرورة اهتمام مريض السكر بالتحكم والسيطرة على الانفعالات والتوتر، عن طريق عدة نصائح:

ـ قلل فرص التعرض للتوترات، والأماكن والشخصيات التى تسبب لك التوتر قدر الإمكان.

ـ اهتم بتعلم تمارين سهلة وبسيطة التوتر والاسترخاء والتنفس، تمرينات كلها شهيق وزفير منظمة تساعدك على تخفيف حدة التوتر.

ـ اهتم بتسجيل مستويات السكر في الأيام التي تعاني منها التوتر فيها، فقم بقياسه يوميا وعرضها على طبيبك ليرى التدرج فى الارتفاع من عدمه.

ـ اهتم بالتواصل مع طبيبك حال ارتفاع السكر بشكل ملحوظ، لا تهمل.

ـ اهتم بتجنب المشروبات الغنية بالكافيين.

ـ اهتم بالسيطرة سريعا على ارتفاع السكر لديك بتناول الطعام الصحي المنخفض السكريات تماما، لا تجعل التوتر يخرب نظامك الغذائي.

ـ اهتم بالحركة والنشاط، وممارسة القليل من الرياضة، فهي تساعدك علي التخلص من التوتر والطاقة السلبية تماما.