الطلب الاستثمارى الضعيف على الذهب يحول دون قفزة الأسعار فى البورصة العالمية

كتب إسلام سعيد

يتعرض سوق الذهب العالمي لبعض العوائق التي تحول دون حدوث ارتفاع كبير على المعدن حيث يعتبر الطلب الاستثماري ضعيف حالياً مع هروب المستثمرين من سوق صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب لصالح أسواق السندات التي تقدم عوائد مرتفعة قياسية وهذا يحول دون ارتفاع سعر الذهب.

وقال مجلس الذهب العالمي إن 59 طنا من الذهب بقيمة 3 مليارات دولار خرجت من صناديق الذهب العالمية الشهر الماضي وهو ما يؤكد أن الطلب الاستثماري على الذهب في تراجع مستمر لصالح السندات.

وأشار الصندوق إلي أن التدفقات النقدية التي خرجت من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب منذ بداية العام حتى الآن بلغت 11 مليار دولار أمريكي. وانخفض إجمالي الحيازات لدى الصناديق بمقدار 189 طنًا حتى الآن هذا العام.

وشهدت صناديق الذهب المتداولة المدعومة بالذهب المادي تدفقات خارجية على المستوى الشهري، حيث خسرت 3 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل انخفاضًا قدره 59 طنًا في الحيازات بحلول نهاية سبتمبر. واستقر إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة الصناديق عند 198 مليار دولار أمريكي، متأثرة أيضًا بانخفاض سعر الذهب بنسبة 4٪ تقريبًا.

بيانات شهر سبتمبر دفعت خسائر الربع الثالث في صناديق الذهب المتداولة إلى 8 مليار دولار بمقدار 139 طن من الذهب، ومثلت الصناديق في أمريكا الشمالية أكبر خسائر بمقدار 6 مليار دولار تليها الصناديق في أوروبا، بينما شهدت الصناديق في آسيا دخول تدفقات بنسبة 11%.