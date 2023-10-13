السيدات والشباب والكبار بإسنا يتبرعون بالدم جنوب الأقصر لصالح الأشقاء الفلسطينيين

الأقصر - أحمد مرعى

انطلق أهالي مدينة إسنا عقب صلاة الجمعة، اليوم، فى حملة للتبرع بالدم بمشاركة السيدات والكبار والشباب والفتيات لدعم الشعب الفلسطيني الذي يحتاج كل وسائل الدعم فى تلك الأيام، حيث قام على تنظيم الفعاليات والتبرع بالدم شباب بنك الدم الإقليمي والتحالف الوطنى للعمل التنموي بالأقصر.

كما شهدت محافظة الأقصر، ظهر اليوم، الجمعة، انطلاق فعاليات حملة قومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، حيث تواجدت الحملة فى ميدان صلاح الدين وميدان أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر، وفى ميدان الشيخ كوكو بمدينة إسنا، وذلك تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، ومن أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم.

وانطلقت فعاليات الحملات بمحافظة الأقصر برعاية التحالف الوطنى للعمل التنموي ومؤسسة حياة كريمة، حيث تواجد الشباب وفرق تلقى التبرعات بالدم فى ميدان صلاح الدين وميدان أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر، وفى ميدان الشيخ كوك بمدينة إسنا، وذلك بالتنسيق مع عدد من المتطوعين للوصول بالجملة إلى النجاح.

وأطلق أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلى على قطاع غزة، وعرضت "القاهرة الإخبارية" جانبا من تبرع شباب الجامعات بالحملة.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

ودعا التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى بيان، أمس الخميس، جميع المصريين للمشاركة فى الحملة، مؤكدًا مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطينى الشقيق وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع.



السيدات والشباب والكبار بإسنا يتبرعون بالدم (1)



السيدات والشباب والكبار بإسنا يتبرعون بالدم (2)



السيدات والشباب والكبار بإسنا يتبرعون بالدم (3)



السيدات والشباب والكبار بإسنا يتبرعون بالدم (4)



السيدات والشباب والكبار بإسنا يتبرعون بالدم (5)



السيدات والشباب والكبار بإسنا يتبرعون بالدم (6)



السيدات والشباب والكبار بإسنا يتبرعون بالدم (7)



السيدات والشباب والكبار بإسنا يتبرعون بالدم (8)



السيدات والشباب والكبار بإسنا يتبرعون بالدم (9)



السيدات والشباب والكبار بإسنا يتبرعون بالدم (10)