الدكتور بهاء توفيق نقيبا لأطباء الغربية للمرة الثانية على التوالى

الغربية عادل ضرة

أسفرت عمليات فرز الأصوات في انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الغربية عن فوز الدكتور بناء توفيق بمقعد النقيب للمرة الثانية على التوالي متفوقا على أقرب منافسيه الدكتور نبيل الشيخ.

كما فاز بمقعدي فوق السن كل من الدكتور أحمد هجرس بحصوله على 852 صوتا، والدكتور عماد مشرقي علي 602 صوت.

وفاز بمقعدي تحت السن كل من الدكتور أحمد عبد المعطي السمنودي بحصوله على 614 صوتا، والدكتور عبد الله حسن عواره بحصوله على 608 صوتا.

كانت الانتخابات قد اجريت اليوم في مقر نقابة الأطباء بطنطا، بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتمت تحت اشراف قضائي، وأغلق باب التصويت في الساعة الخامسة وقامت اللجنة المشرفة بفرز الأصوات واعلنت النتيجة أمام الحضور.