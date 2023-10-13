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الجمعة، 13 أكتوبر 2023 03:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الدكتور أحمد عبد المالك نقيباً لأطباء البحر الأحمر بالتزكية لعدم ترشح منافسين

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 03:33 م
الدكتور أحمد عبد المالك نقيباً لأطباء البحر الأحمر بالتزكية لعدم ترشح منافسين الدكتور أحمد عبد المالك نقيب أطباء البحر الأحمر
البح

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فاز الدكتور أحمد عبد المالك، بمنصب نقيب أطباء البحر الأحمر بالتزكية، لعدم ترشح منافسين له فى الانتخابات التى عقدت اليوم بمقر النقابة بمدينة الغردقة، والتى شهدت اقبالًا ملحوظًا منذ فتح الصناديق، والمقرر إغلاق باب التصويت في الخامسة مساء اليوم.
 
ونجح الدكتور أحمد عبد المالك نقيب الأطباء بالبحر الأحمر للمرة الثانية علي التوالي، وتجرى الانتخابات على منافسة 4 مرشحين فوق السن على مقعدين وهم الدكتورة أسماء يوسف محمد مبارك، والدكتورة مروة حمدي، والدكتور صموئيل توفيق بشاي، والدكتور أمجد كامل عطية.
 
كما  يتنافس 3 مرشحين تحت السن على مقعدين وهم الدكتور أحمد عبد الشافي طلبة، والدكتور إسلام عبدالرشيد، و الدكتور محمدالنجار.
 
 
 
 






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