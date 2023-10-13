اليوم السابع
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الجمعة، 13 أكتوبر 2023 01:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الدفاع الإماراتية تنفى وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 01:00 ص
الدفاع الإماراتية تنفى وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الإمارات
وكالات

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نفت وزارة الدفاع الإماراتية المزاعم التى تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية فى دولة الإمارات لتقديم الدعم إلى إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

 

‏وأكدت وزارة الدفاع بأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن تواجد هذه الطائرات الأمريكية فى قاعدة الظفرة يجرى وفق جداول زمنية محددة مسبقاً منذ عدة شهور فى إطار التعاون العسكرى بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ولا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة فى المنطقة حاليآً.

 







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