الحكومة تحارب الغلاء في عدد "اليوم السابع" غدا

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، السبت، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها في محاربة الحكومة للغلاء عبر طرح السلع الغذائية بخصومات تصل لـ25% بكل المحافظات اليوم.

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

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الحكومة تحارب الغلاء

طرح السلع الغذائية بخصومات تصل لـ25% بكل المحافظات اليوم

وزيادة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية بالتوازى مع مبادرة تخفيض الأسعار

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