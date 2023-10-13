اليوم السابع
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الجزائر وواشنطن تجريان "محادثات معمقة"

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 08:00 ص
الجزائر وواشنطن تجريان "محادثات معمقة" وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف
وكالات

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ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية الخميس، أن وفدا جزائريا هاما أجرى "محادثات معمقة" مع وفد أمريكي في أشغال الدورة السادسة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي، بواشنطن.

وأوضح بيان وزارة الخارجية أن "هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والولايات المتحدة، قد سمح للجانبين بتقييم شراكتهما وبحث أفاق تعميقها".

كما أشار البيان إلى أن "وفدا جزائريا هاما متعدد القطاعات، بقيادة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، قد أجرى محادثات معمقة مع ممثلي عديد الإدارات الأمريكية وذلك في إطار أفواج عمل مخصصة للمسائل السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية".

 







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