البرلمان السويسرى يدعو الحكومة لقمع جميع المظاهرات المؤيدة لفلسطين

وكالات

طالب أكبر حزب في البرلمان السويسري "حزب اتحاد الوسط الديمقراطى"، حكومة البلاد "بقمع حازم" لجميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في البلاد.

وقال الحزب في بيان: "يدعو اتحاد الوسط الديمقراطي، المجلس الاتحادي (الحكومة السويسرية) وسلطات الكانتونات المختصة، لفرض حظر فوري وقمع صارم للمظاهرات الفلسطينية وغيرها من مظاهر التضامن (مع الفلسطينيين)".

كما يدعو الحزب الحكومة إلى وقف جميع المساعدات المالية للمنظمات الفلسطينية حتى لا تستخدم أموال دافعي الضرائب السويسريين "لتمويل الإرهاب بشكل غير مباشر" على حد قولهم.

ويدين الحزب أيضا أن "المهاجرين العرب في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك سويسرا، يهتفون للمذبحة التي تعرض لها الأطفال والمراهقين والنساء والرجال اليهود في أعقاب الإرهاب الهمجي الذي تعرض له السكان المدنيين في إسرائيل".

ويشغل حزب اتحاد الوسط الديمقراطي أكثر من ربع مقاعد البرلمان ولديه أيضا ستة مقاعد من أصل 46 في مجلس الشيوخ. ومن بين الوزراء السبعة في الحكومة، هناك اثنان يمثلان الحزب.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت فصائل فلسطينية عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس مع تصاعد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1537 فلسطينيا وجرح 6612 آخرين في غزة، ومقتل 32 وجرح 600 في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى 1400 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.