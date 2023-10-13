الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بعد توقعات بهطول أمطار

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لأمطار خفيفة إلي متوسطة اعتبارا من صباح السبت، وتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

- رفع درجة الإستعدادات ويتم نشر سيارات رفع المياه والبدالات

- استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات

- مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة

- متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة .

- إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين.

وشدد نافع، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، ونوه إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.