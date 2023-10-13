الأقصر تنهى تبطين 310 كيلو متر من الترع بنسبة تنفيذ 86% .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر ، العمل على قدم وساق فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمدن المحافظة، حيث إنه جارى العمل بالمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بعدد مشروعات تأهيل 29 مشروع لعدد 112 ترعة، ويعتبر المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بالأقصر، أحد أهم المشروعات القومية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع محافظات مصر، والذى يساهم فى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفراً فى مياه الرى بحوالى 5 مليارات متر مكعب سنوياً.

وفى هذا الصدد صرح محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، إنه تم العمل بالمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بعدد مشروعات تأهيل 29 مشروع لعدد 112 ترعة بإجمالى اطوال 361.3 كم باعتماد مالى وقدره 1.281.151 مليار جنيه، حيث نجحت المدن فى تنفيذ 310 كم بنسبة تنفيذ 86 % حتى الآن، وجارى إستمرار الأعمال.

ويضيف نائب محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تم خلال الفترة الماضية الإنتهاء من 8 ترع بنسبة 100%، وهى ترع الزينية بطول 0.750 كم، وترعة الجبل من الفم الى النهاية بزمام هندسة الموارد المائية والري بارمنت بطول 8.450 كم، وترع السلامية القبلية بطول 8.614 كم والسلامية البحرية بطول 8.66 كم وترعة ساحل الشغب 4.300 كم، وترعة الجبل بهندسة إسنا بطول 2.650 ، وترعة جزيرة الكيمان بطول 2.830 كم؛ وترعة الساحل بطول 5.650 كم، وجارى العمل على تأهيل وتبطين العديد من الترع الاخرى مثل الحوشة على بهندسة رى الاقصر والزرقانى فرع حاجر كومير والمتعبة بهندسة إسنا وجنابية البستان والصعايدة فرع الشيخ 2 وجنابية الكرنك وترعة الكرم وترعة الحلة المستجدة وترعة إسنا الغربية وترعة أم عدس من الفم للنهاية و7 ترع بمركز أرمنت وترعة المتعبة بالأقصر، و33 ترعة ومسقى بزمام هندسة إسنا وأرمنت.