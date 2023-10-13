الأطباء يقبلون على التصويت فى انتخابات نقابتهم بالفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

أقبل مئات الأطباء بمحافظة الفيوم، علي مقر لجان انتخابات نقابتهم بمحافظة الفيوم، وتزايد الإقبال مع الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت.

وتجري الانتخابات لإختيار النقيب العام، بالإضافة الي إختيار أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، وأعضاء مجالس اللجان الفرعية، ونقباء الأطباء في المخافظة.

وتجري الإنتخابات بمحافظة الفيوم لإختيار النقيب من بين 3 مرشحين، وطبيبين مرشحين فوق السن، وآخرين تحت السن.

ويتنافس على منصب نقيب الأطباء بمحافظة الفيوم كل من الدكتور محسن جمعة، والدكتور خالد الخشاب عميد كلية الطب الأسبق، والدكتور محمد عثمان وكيل النقابة الحالي.

كما يتنافس على عضوية مقعد فوق السن كل من الدكتور وليد نصر أمين صندوق النقابة، والدكتور أحمد رشوان عضو مجلس النقابة، كما يتنافس على عضوية مقعد تحت السن كل من الدكتور حسام خليل، والدكتور أحمد والى.

الأطباء يقبلون علي التصويت في انتخابات نقابتهم (1)



الأطباء يقبلون علي التصويت في انتخابات نقابتهم (2)