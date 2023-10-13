اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 04:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر للفتوى يوضح قطع صلة الرحم مع الأقارب الذين يُكثرون من الإساءة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 04:00 ص
الأزهر للفتوى يوضح قطع صلة الرحم مع الأقارب الذين يُكثرون من الإساءة مركز الازهر للفتوى الالكترونية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ما حكم قطع صلة الرحم مع الأقارب الذين يُكثرون من الإساءة إليّ ولأسرتي؟ ، سؤال أحاب عنه مركز الازهر للفتوى الالكترونية ،وجاء رد المركز كالاتى: 
 
من المعلوم أن الله تعالى حث المؤمنين المستجيبين له سبحانه ولرسوله ﷺ أن يصلوا أرحامهم؛ فقال تعالى: {وَاتَّقُوُا اَللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ}. [النساء: 1]
 
 ولا خلاف في أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطعيتها معصية عظيمة؛ قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ}. [محمد: 22]
 
ومن هنا نعلم أن صلة الأرحام من الطاعات المهمة التي أمر بها رب العالمين عز وجل.
 
وربما يصل الإنسان رحمه فيقطعها من يصلهم، وربما يحسن إلى ذوي رحمه فيسيئون إليه، وقد حدث ذلك على عهد سيدنا رسول الله ﷺ، وجاءه رجل يشكو من مثل ما يشكي منه السائل الكريم، من إساءة وسوء معاملة، فعن أبي هريرة، أن رجلًا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأُحسِن إليهم ويُسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: «لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المَلَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك». [أخرجه مسلم]
 
فعليك أيها السائل الكريم بالصبر على إيذائهم، وابتغاء المثوبة والجزاء الجزيل من رب العالمين على ذلك، وإن كنت على يقين أنهم لن يَكُفُّوا عن الإساءة لك ولأهلك، فلتكن صلتك بهم بأدنى درجات الصلة، في المناسبات والأعياد، وتهنئتهم في أفراحهم، وعيادة مريضهم، ومواساتهم في مصابهم، ولو عن طريق الهاتف، ولكن يحرم عليك القطيعة بشكل كامل.






صلة الرحم

قطع صلة الرحم

الازهر الشريف

الازهر للفتوى



الموضوعات المتعلقة

مركز الأزهر العالمى للفتوى: الشريعة فرقت بين دفاع المظلوم عن نفسه والاعتداء على المستأمن

الأحد، 08 أكتوبر 2023 07:37 م

"ولد الهدى" حملة يُطلقها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية احتفاءً بمولد النبى

السبت، 16 سبتمبر 2023 07:23 م

عضو مركز الأزهر للفتوى: الله ألزم الزوج بالإنفاق على الزوجة

الأحد، 13 أغسطس 2023 06:20 م

مركز الأزهر للفتوى: صلاة المسلم تجوز في أماكن التنزه العامة كالشواطئ والحدائق

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 03:44 م

مركز الأزهر للفتوى يوضح أحكام الحج بالنسبة للمرأة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 19 يونيو 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة