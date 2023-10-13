إقبال على نقاط التبرع بالدم للأشقاء الفلسطنينين بالمنيا.. فيديو وصور

شهدت نقاط التبرع بالدم بمحافظة المنيا للأشقاء الفلسطنيين، إقبالا ملحوظا منذ الساعات الأولى لبدء استقبال المتبرعين وخاصة من الشباب والفتيات.

وقال المهندس إبراهيم ممدوح منسق حملة التبرع بالدم بمحافظة المنيا، أن اليوم بدا منذ الساعة 11 صباحا حتى الخامسة مساءا، وتوجد بالمحافظة نقطتين للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطنيين، امام مبنى محافظة المنيا على كورنيش النيل، والأخرى بمركز ملوى امام مسجد العرفانى.

وأضاف: نقوم بحث المواطنين للتبرع بالدم من خلال جولات فى الشوارع الرئيسية، ومنذ انطلاق حملة التبرع بالدم للاشقاء الفلسطنيين فى الصباح هناك توافد من المواطنين من مختلف الأعمار لدرجة أن صغار السن ياتون ويعرضون التبرع بالدم، ونسعى للوصول لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى التبرع بالدم لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن تشهد نقاط التبرع بالدم سواء فى مدينة المنيا أو ملوى إقبالا متزايدا بعد الظهيرة، خاصة أن المواطنين يقبلون على التبرع منذ اللحظة الأولى.