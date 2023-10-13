إقبال المواطنين للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين أمام مسجد الاستاد في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

يستمر الإقبال على التبرع بالدم بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، أمام مسجد الاستاد، بمدينة دسوق، وسط تواجد عدد من الشباب والفتيات والسيدات وأهالي محافظة كفر الشيخ، وعبر المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة لتبرعم بالدم.

فيما تتواجد الفرق الطبية لتلقى التبرعات بالدم، حيث يتم تسجيل المتبرعين بمنظومة خدمات نقل الدم القومية بعد إجراء الفحوصات الطبية الازمة والإطمئنان على الحالة الصحية للمتبرعين قبل التبرع، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.