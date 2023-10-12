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10 ملعومات عن ارتفاع صادرات مصر الهندسية أول 8 أشهر من 2023

الخميس، 12 أكتوبر 2023 06:00 ص
10 ملعومات عن ارتفاع صادرات مصر الهندسية أول 8 أشهر من 2023 مى حلمى
كتب إسلام سعيد

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أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر أغسطس 2023 بنسبة 25 % لتسجل 381 مليون دولار مقابل 305 مليون دولار في أغسطس 2022 رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الحالية، وفيما يلي أبرز المعلومات عن ارتفاع الصادرات الهندسية.

 

- زيادة في صادرات القطاع خلال أول 8 أشهر من 2023 بنسبة 6 %

 - 2.7 مليار دولار حصيلة الصادرات مقابل 2.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2022

-ارتفاع صادرات الكابلات بنسبة 56.1%.

-حققت صادرات الأجهزة المنزلية نمو 5.2%.

-صادرات الصناعات الكهربائية والالكترونية ارتفعت 44.2%

-ارتفعت صادرات وسائل النقل بنسبة 103% .

-صادرات الآلات والمعدات ارتفعت 78% ومنتجات تشغيل المعادن ارتفعت 58.9%.

- أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها  في أوروبا " تركيا - فرنسا - هولندا - المانيا - ايطاليا – التشيك"

أبرز الدول المستوردة من مصر في آسيا " السعودية – الامارات - العراق- عمان".

 وفي أفريقيا "الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار - نيجيريا - جنوب افريقيا – موريشيوس"  وأسواق أخرى أبرزها البرازيل

 

 

 


الصادرات الهندسية

صادرات مصر الهندسية

صادرات مصر الهندسية 2023

صادرات الهندسية 2023



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