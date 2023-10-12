اليوم السابع
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واشنطن تشيد بالتزام العاهل المغربى بتحقيق السلام والأمن فى الشرق الأوسط

الخميس، 12 أكتوبر 2023 11:22 م
واشنطن تشيد بالتزام العاهل المغربى بتحقيق السلام والأمن فى الشرق الأوسط بلينكن
أ ش أ

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 أشاد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، بالتزام العاهل المغربى الملك محمد السادس بتحقيق السلام والأمن فى الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر -فى بيان صحفي، مساء اليوم /الخميس/- إن وزير الخارجية الأمريكية استعرض أيضا، خلال محادثة هاتفية أجراها مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، التعاون "الوثيق" المستمر بين المغرب والولايات المتحدة.
كما تناولت المباحثات بين المسؤولين الجهود الهادفة إلى منع التصعيد فى منطقة الشرق الأوسط.


وكان بوريطة قد أكد -خلال أعمال الاجتماع غير العادى لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية حول الوضع فى فلسطين، الذى عقد أمس /الأربعاء/ فى القاهرة- أن العاهل المغربى الملك محمد السادس ما فتئ يدعو للخروج من منطق الصراع والعنف، إلى منطق السلام والتعاون وبناء فضاء مزدهر لجميع شعوب المنطقة.


وأعرب بوريطة عن استعداد المغرب المشاركة فى أى جهد عربى ودولى يهدف الى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.







بلينكن

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فلسطين

غزة

طوفان الأقصى

قصف غزة

إسرائيل



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