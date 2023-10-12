وأكدت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة الموريتانية أن الندوة تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال التكنولوجيا والعصرنة، وإنجاح التحول الرقمي؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح على سوماري وكيل وزارة التحول الرقمي أن الوزارة تعطي أهمية خاصة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية؛ من أجل تحسين خدماتها التجارية وذلك لدمجها واستخدام الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر استجابة ودقة وفاعلية.

وأكد أن موريتانيا صادقت على خريطة عمل طموحة للتحول الرقمي تهدف إلى مضاعفة الإنترنت ومقياس قطاع التحول الرقمي بالإضافة لمضاعفة نسبة التشغيل واستخدام الدفع عن طريق الموبايل.

وأضاف أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة ضاعف القطاع بنايات ومنشآت التحول الرقمي وكذلك الإنترنت المستخدمة، مبرزا أن هناك مشاريع هيكلية قيد الإنجاز لأجل دعم عصرنة ورقمنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

من جهته قال الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة السيد وان عبد العزيز، إن التعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، يتلخص في إعطاء تصور من أجل العمل على مشروعين تكون لهما مردودية ااقتصادية واجتماعية خاصة على الطبقات الهشة.