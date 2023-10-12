اليوم السابع
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الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ميناء الإسكندرية تتداول 275 ألف طن من مختلف أنواع البضائع خلال 48 ساعة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:39 م
ميناء الإسكندرية تتداول 275 ألف طن من مختلف أنواع البضائع خلال 48 ساعة ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لـ ميناء الإسكندرية نشاطا كبيرا خلال الـ 48 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 49 سفينة في 48 ساعة إلى أرصفة ميناءى الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 40 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.
 
كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 3951 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 46 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة.
 
وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 275 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.
 
ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صور.

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