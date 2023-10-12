ممثل الأمم المتحدة الإنمائى: سعداء بجهود الحكومة المصرية فى دعم المشروعات

كتبت : هند المغربي

أكد أليساندرو فراكاسيتى ممثل برنامج الأمم المتحده الإنمائى أن هناك تعاون وثيق مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص في مصر لافتا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يقدم الكثير من الدعم لمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معربا عن سعادته عن جهود مصر فى هذا المجال جاء ذلك خلال المؤتمر الختامى لمشروع توظيف الشباب فى مصر (EYE) للفترة (2019 - 2023) "

وأضاف ممثل الأمم المتحدة الإنمائى أن البرنامج قدم الدعم للمسابقة الوطنية للحرف اليدوية، والتى تم الكشف عن نتائجها خلال افتتاح معرض تراثنا الذي يقام هذا الأسبوع مضيفا " يسعدنا أن نلاحظ أن عدد العارضين قد تضاعف هذا العام، ليتجاوز 1000 مشارك، بأغلبية كبيرة – 69% – من مشاركة السيدات وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وقال ممثل الأمم المتحدة الإنمائي بالإضافة إلى ذلك، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الدعم لمسابقة وطنية للحرف اليدوية، والتى تم الكشف عن نتائجها خلال افتتاح معرض تراثنا الذى يقام هذا الأسبوع، ويسعدنا أن نلاحظ أن عدد العارضين قد تضاعف هذا العام، ليتجاوز 1000 مشارك، بأغلبية كبيرة – 69% – من العارضات، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدا " نظل ثابتين في التزامنا بتيسير الوصول إلى وظائف لائقة للشباب والنساء في مصر.

وأشار ممثل الأمم المتحدة الإنمائى إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير دليل أعمال الامتياز المصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التركيز على أهمية التحول الرقمى لتعزيز قدرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على توسيع خدماته وتعزيز قدرته على الابتكار، مما يجعل المنظمة أكثر إبداعًا ومرونة. ‏

وقال ممثل الأمم المتحدة الإنمائى" فى عصر التحول الرقمى هذا، من المهم أن ندرك أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سوف يلعب دورا محوريا فى رقمنة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأكد ممثل الأمم المتحدة الإنمائى على التزام البرنامج بتطوير برنامج الحاضنة التابع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة تعزيز تقديم الخدمات غير المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

حضر المؤتمر الينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة فى مصر وأحمد رزق نائب المدير الإقليمى لليونيدو وممثل مكتب مصر اليساندرو وكاسيني ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر وإريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة.