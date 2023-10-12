وأكدت مصادر أمنية طبية أن عشرات المستوطنين أطلقوا النار صوب موكب تشييع شهداء بلدة قصرة، حيث هاجموا سيارات الإسعاف التي تنقل الجثامين، بالقرب من مدخل بلدة الساوية، ما أدى إلى استشهاد المواطن إبراهيم وادي (63 عاما)، وإصابة نجله (26 عاما) بجروح خطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سيارات الإسعاف كانت تنقل جثامين الشهداء من محافظة "سلفيت" إلى بلدة قصرة تمهيدًا لتشييعهم، إلا أن المستوطنين بحماية جنود الاحتلال اعترضوا الموكب، وأطلقوا الرصاص صوب المشيعين، وسط مواجهات في المنطقة.