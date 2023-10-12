وأكد السفير منزلاوى - خلال لقائه اليوم الخميس، مع سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى مصر ويلمر عمر باريينتوس فرنانديز- اهتمام الجامعة العربية بالارتقاء بالعلاقات الثنائية مع فنزويلا.

وتم خلال اللقاء بحث أخر المستجدات على الساحة السياسية الدولية، حيث أطلع سفير فنزويلا، السفير خالد منزلاوي على موقف بلاده منها، كما أكد مساندة فنزويلا لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة والعيش بحرية وسلام.

وناقش الجانبان سبل تفعيل آليات التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والدفع باتجاه تنشيط هذا التعاون خلال الفترة القادمة.