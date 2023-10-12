اليوم السابع
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مخدر البودر ينهى رحلة عاطل فى عالم الكيف بالجيزة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 09:00 ص
مخدر البودر ينهى رحلة عاطل فى عالم الكيف بالجيزة سيارة إسعاف ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل متهم بالإتجار بالمواد المخدرة، بحيازته كمية من مخدر البودر، قبل ترويجها بين عملائه من المتعاطين، بعدة مناطق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت عن تورط عاطل سابق اتهامه في عددا من القضايا، بالإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق.

بدأ رجال المباحث فى تكثيف التحريات حول المتهم، وفحص تحركاته، والمناطق التي يتردد عليها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين له، وتمكنوا من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر البودر، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المخدر.

واجه رجال المباحث المتهم، فاعترف بحيازته بقصد الإتجار، وكشف عن مصدر الحصول عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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