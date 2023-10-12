وشدد الجانبان على أولوية حماية المدنيين، والحفاظ على أرواحهم، وفتح ممرات آمنة لهم تضمن وصول المساعدات الإنسانية في ظل التطورات في المنطقة.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد تطرق الاتصال إلى "ضرورة العمل على إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط".