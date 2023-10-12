اليوم السابع
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الخميس، 12 أكتوبر 2023 03:16 م
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محامو مطروح ينظمون وقفة أمام النقابة تضامنا مع الشعب الفلسطيني

الخميس، 12 أكتوبر 2023 03:06 م
محامو مطروح ينظمون وقفة أمام النقابة تضامنا مع الشعب الفلسطيني محامو مطروح ينظمون وقفة أمام النقابة
مطروح حسن مشالى

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نظم أعضاء النقابة الفرعية لمحامي مطروح، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفعوا اللافتات المؤيدة لصموده ومقاومته للعدوان الإسرائيلي الغاشم، على المدنيين، كما رفعوا لافتات تندد بممارسات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
 
ودعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.
 
وأكدت مصر، على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.
 
كما أكدت جمهورية مصر العربية، وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، على أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل، ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعى.
 

الشعب الفلسطيني

فلسطين

غزة

وقفة ضد إسرائيل

اسرائيل

اخبار غزة



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