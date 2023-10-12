محافظ دمياط تتفقد عددا من المدارس وتحيل 9 من العاملين للتحقيق.. صور

دمياط معتز الشربيني

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، جولة تفقدية لمدرستى اللغات الرسمية و الثانوية التجارية المشتركة ، لمتابعة سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024

حيث تفقدت " المحافظ " الفصول بالمراحل الدراسية المختلفة للاطمئنان على انتظام اليوم الدراسى ، وتواصلت مع المعلمين والطلاب ، كما أكدت على ضرورة متابعة انضباط الطلاب وشددت على مراجعة أعمال الصيانة بالمدرستين و الاهتمام بمستوى النظافة وتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على مدرستهم وتعزيز قيم الانتماء لديهم و شددت أيضًا على تحقيق الانضباط الإدارى للعاملين بالمدرستين..

قام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف ، حيث تبين خروج 7 من العاملين بمدرسة الثانوية التجارية بدون إذن، تم تحويلهم إلى التحقيق ، وأيضًا تحويل مسئول الدفاتر بالمدرسة إلى التحقيق لعدم قيامه بالشطب على 8 من العاملين بالمدرسة لحين وصول اللجنة .

كما قررت " المحافظ " إحالة معلمة بمدرسة اللغات للتحقيق ، لتعاملها بشكل غير لائق مع الطلاب .

شهدت "الدكتورة منال عوض"، توزيع أدوات تعليمية لمدرسة النور للمكفوفين بشطا بمدينة دمياط، مقدمة من جمعية تكاتف للتنمية، حيث جاء ذلك بحضور الأستاذة ميراى نسيم الرئيس التنفيذي للجمعية و الاستاذ على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية و التعليم ..

فيما وقد تم توزيع مكتبات برايل كبيرة ومكتبات برايل وسط و أيضًا عدادت حسابية برايل، و كذلك آلات حاسبة ناطقة و أوراق برايل ، حيث وجهت " الدكتورة منال عوض " الشكر إلى ممثلى جمعية تكاتف على هذا الدعم الذى يعكس الدور الرائد الذى تقدمه الجمعيات الأهلية و المجتمع المدنى للمشاركة فى خدمة المجتمع و مسيرة التنمية والبناء..

وعلى جانب آخر،، تفقدت " المحافظ " المدرسة التى تضم 13 فصل دراسى باجمالى 50 طالب وطالبة ، حيث تابعت سير العملية التعليمية بالمدرسة ، وحرصت على التواصل مع الطلاب والمعلمين ، كما أكدت حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للمدرسة وابنائها ، وتوفير المناخ الملائم لهم .