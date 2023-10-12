محافظ المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ209 آلاف حالة بالعيادات الخارجية خلال سبتمبر

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لما يقرب من 209 ألف و361 حالة على مدار شهر سبتمبر الماضي، ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة نظمتها المديرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا جهود إدارة الطب العلاجي خلال سبتمبر الماضي حيث تم تقديم خدمات طبية وعلاجية لحوالي 209 الف و361 حالة، منها 163 ألف و88 بالعيادات الخارجية، و46 ألف و273 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، مشيرا إلى أنه تم إجراء 7112 عملية جراحية و603 حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ 1083 مريضا بإجمالي 11705 جلسة غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعي لـ 1751 مريضا بإجمالي 6987 جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ 16701 حالة وأشعة تلفزيونية لحوالي 4426 حالة وأشعة مقطعية لـ 2007 حالة، وإجراء 41589 تحليلا، ورسم قلب لـ 3193 حالة و 16 حالات مناظير و35 دوبلر، و 411 ايكو، و 119 c.arm، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ 46 ألف و 273 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ 803 مريضا وحضانات لـ 633 طفلا بإجمالي 3005 يوم علاج.