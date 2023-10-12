اليوم السابع
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الخميس، 12 أكتوبر 2023 06:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الغربية يتفقد محطة مياه المرشحة بطنطا

الخميس، 12 أكتوبر 2023 06:06 م
محافظ الغربية يتفقد محطة مياه المرشحة بطنطا محافظ الغربية يتفقد محطة مياه المرشحة
الغربية عادل ضرة

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، سير العمل بمحطة مياه المرشحة بطنطا تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص مراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة، وفقا للإمكانات المتاحة بالمحافظات، بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة، لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال، بحضور المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.
 
واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من الدكتور حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عن مكونات المحطة والتي تم إنشاؤها عام 1987 وسير العمل بها لخدمة أهالي محافظة الغربية.
 
وتفقد المحافظ الطلمبات وأحواض الترسيب والمروقات الموجودة بالمحطة.
 
وتابع محافظ الغربية، جولته بتفقد إحلال وتجديد معمل المحطة لمتابعة مراحل تنقية المياه لخروجها بشكل آمن للمواطنين.
 
محافظ الغربية يتفقد محطة مياه المرشحة (1)
محافظ الغربية يتفقد محطة مياه المرشحة (1)

محافظ الغربية يتفقد محطة مياه المرشحة (2)
محافظ الغربية يتفقد محطة مياه المرشحة (2)
 
 
 
 
 
 

 


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