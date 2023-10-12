محافظ الإسكندرية: التوسع فى إقامة معارض السلع الغذائية المخفضة وإجراءات رادعة للمخالفين

الإسكندرية جاكلين منير

تستعد محافظة الإسكندرية لتنفيذ مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار بزيادة المعروض من السلع والرقابة المستمرة على الأسواق، بالتزامن مع قرب إنطلاق مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار بداية من السبت المقبل 14 أكتوبر الجارى.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أنه تم تكليف جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالتفتيش المستمر على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعتمدة وتوافر السلع والتصدى لأى محاولات احتكارية لأى سلعة من السلع وخاصة من السلع الأساسية التى أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن تخفيض أسعارها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بمخالفة الأسعار.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالعمل على التوسع في إقامة شوادر ومنافذ البيع، وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعارها المخفضة، والوصول بالسلع لكل شبر من أرض المحافظة ، وذلك بالتنسيق المتواصل مع مديريتي التموين، بالإضافة إلى الغرفة التجارية والجمعيات الأهلية، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المنافذ والتخفيضات الموجودة بها، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وفي إطار توجيهات المحافظ، تتابع مديرية تموين الإسكندرية ترتيبات وإجراءات تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الاساسية وذلك عن طريق التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية لبحث إقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لخفض أسعار السلع الأساسية من الزيوت والأرز والسكر والدواجن المجمدة وبيض المائدة ومنتجات الألبان وذلك بنسب تصل إلى 25% وذلك خلال الفترة القليلة القادمة.

كما تقدم منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية متمثلة فى فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والتى تبلغ نحو 176 فرع على مستوى المحافظة أسعار مخفضة للسلع الأساسية حيث تضخ كميات من السكر بسعر 20 جنيها للكجم فى عدد من 3 إلى 4 فروع فى كل حى من أحياء الإسكندرية طبقا للكميات المتوافرة و كذلك طرح زيوت سعر الزجاجة 800 ملل بسعر 40 جنيها كما تضح كميات من الأرز بأسعار 20 جنيها و22 جنيها للكجم معبأ حسب الصنف و تعرض لحوم بلدى بسعر 240 جنيه للكجم و اللحوم السودانى سعر الكجم 220 جنيها و لحوم مجمدة بسعر 170 جنيها للكجم و دواجن مجمدة سعر الكجم 85 جنيها.

كما يتم التنسيق حاليا بين شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لإثراء المبادرة.