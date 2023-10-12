ودعا تشاى - حسبما نقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية عبر موقعها الاليكتروني اليوم الخميس- المجتمع الدولي إلى العمل معا من أجل وقف تصعيد العنف وتزويد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية .

وقال تشاي إن الصين تشعر بحزن عميق بسبب الحرب بين الجانبين وما نتج عنها من قتلى وجرحى .

وأضاف: "ستواصل الصين تعزيز وقف إطلاق النار لإنهاء العنف، والمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية، وتشجيع السلام وتعزيز المحادثات، والاضطلاع بدور بناء في تعزيز حل شامل وعادل ودائم لقضية فلسطين".

وخلال تأكيده على موقف الصين، قال تشاي إن السبيل الوحيد للخروج هو تنفيذ حل الدولتين واستئناف مفاوضات السلام وإقامة دولة فلسطين المستقلة وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.

وأشارت الصحيفة من جانبها إلى أن هذه هي المكالمة الهاتفية الثانية التي يجريها تشاي خلال يومين، بعد أن تبادل الهجمات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي السبت الامضي، مما أسفر عن مقتل مدنيين بشكل عشوائي .

وبحسب بيان وزارة الخارجية الصينية، شكرت جادو، الصين على دعمها وقالت إن الوضع الإنساني في غزة "قاتم للغاية".

وأضافت أن: "الجانب الفلسطيني يثق بالصين ويأمل أن تستمر الصين في لعب دور بناء في الوضع الحالي".

يذكر أنه على الرغم من أن دولة فلسطين لم يتم قبولها من قبل الأمم المتحدة، إلا أن بكين اعترفت بحكومة السلطة الفلسطينية وأقامت علاقات دبلوماسية في عام 1988.

