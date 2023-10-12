اليوم السابع
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كيف تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 12 أكتوبر 2023 07:00 ص
كيف تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بإعلان تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى، نرصد فى التقرير التالى شكل وضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.
 
- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية وفق نظام البوكليت وهو أن يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة وهذا أحد أشكال وطريقة عقد الامتحانات.
- بعض المديريات سوف تطبق نظام امتحانات الشهادة الإعدادية وفق النظام القديم ورقة إجابة وورقة أسئلة.
- الهدف من وضع إجراءات وضوابط لامتحانات الشهادة الإعدادية هو السيطرة على محاولات الغش وتسريب الأسئلة.
- سوف تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية وفق امتحانين أحدهم في الفصل الدراسي الأول وأخر نهاية العام الدراسى.
- مجموع الطالب بالشهادة الإعدادية 280 درجة.
- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى كل مديرية اى امتحانات موحدة على مستوى كل محافظة.
 
وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.
 

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