اليوم السابع
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الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:04 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كندا تفضل الحوار الدبلوماسى "الخاص" مع الهند

الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:03 ص
كندا تفضل الحوار الدبلوماسى "الخاص" مع الهند وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى
أ ش أ

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 قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى، إن جميع الحوارات الدبلوماسية مع الهند ستظل "خاصة". يأتى ذلك بعد أن وضعت الهند يوم 10 أكتوبر الجارى كموعد نهائى لكندا لتقليل وجودها الدبلوماسى.


وأثناء حديثها فى مؤتمر صحفى لتناول الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، قالت جولى - لوسائل الإعلام - إن الحوار يجب أن يظل خاصًا.


وصرحت وزير الخارجية الكندى بأن "الدبلوماسية تكون دائمًا أفضل عندما تظل المحادثات خاصة".


وحتى الآن، لا يزال الدبلوماسيون الكنديون موجودين فى نيودلهى، وفقًا لمصادر حكومية رفيعة المستوى فى كندا، ,ذكرت شبكة "سى بى سى نيوز" أن "جميع أو معظم الدبلوماسيين الكنديين ما زالوا فى الهند".


كندا

الهند

ترودو

نيودلهى



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