قيادات آثار مصر العليا يتابعون العمل فى ترميم مئذنة أصفون الأثرية بمدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل فريق العمل المكلف بأعمال ترميمات مئذنة أصفون الأثرية فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، زيارة من على عبد الرؤوف مدير عام آثار مصر العليا، والدكتور محمود مدنى مدير عام الشئون الأثرية بمناطق مصر العليا، وعصام رشدى مدير الترميم بمصر العليا، لتفقد العمل في الترميم داخل المئذنة التاريخية.

وكان فى استقبال وفد آثار مصر العليا، حسين الحداد مدير المنطقة، وطلعت عبد الحليم كبير المفتشين، ومفتشى الموقع محمد يوسف وعبد المنصف محمد فراج، ومهندس من الشركة المنفذة للمشروع، حيث استمع الجميع لشرح وافى لمراحل الترميم من قبل مهندس المشروع، وتم مناقشة المستجدات بالمشروع من عناصر معمارية وزخرفية من مدير المنطقة، وأثنى الجميع على المشروع مع التأكيد على الأثريين بضرورة الحفاظ على الطابع الأثرى للمأذنة الفاطمية، من خلال عودة العناصر المعمارية والزخرفية على ما كانت عليه وقت الإنشاء، وذلك بناءاً على الشواهد الأثرية المتوافرة دون إضافة ما يغير من معالم الأثر، سواء من مواد البناء المستخدمة أو طرق الترميم المختلفة.

فيما يقول الدكتور سعدى زكى مدير عام ترميم آثار مصر العليا، إنه يتم العمل فى ترميمات مئذنة أصفون الأثرية بأيدي فريق من الأثريين والمرممين المتميزين من الأقصر ومنطقة آثار مصر العليا، حيث إن الترميمات تشمل عودة المئذنة بنسبة كبيرة لما كانت عليه فى العصور السابقة بعد رفع آثار الزمن وعوامل الأتربة والاتساخات منها، وتقوية الألوان والأدوات المستخدم فى بناؤها بالسابق، موضحاً إن أهمية المسجد العمري أو المسجد العتيق تكمن في المئذنة الخاصة به والتي تم تصميمها وفقاً لطراز مميز وفريد من نوعه، حيث أن المئذنة تحتوي على ساعة شمسية لتحديد مواقيت الصلاة، ويبلغ طولها نحو 25 متراً، وتحتوي علي بعض النقوشات المميزة ذات الطابع الإسلامي، حيث إن المئذنة تأثرت بعدة عوامل أثرت علي بنيتها حيث إنها أصيبت بميل نحو أحد جهاتها بعد تأثرها بزلزال عام 1992، وتم استدراك ذلك بمجموعة من أعمال الترميم والتي لم تساهم في رفع الأضرار عن المئذنة بشكل قاطع، ولذلك تم دخولها فى مشروع التطوير الحالى والذي بدء بكل جدية لعودتها لسحرها القديم.