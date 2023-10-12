طرح النخل بدمياط كله بركة.. عم عبد الله: سنة خير.. والكل فرحان بالحصول

دمياط - هيثم مراد

اعتاد على الظهور في هذا الوقت من العام، أدواته البسيطة جاهزة للعمل، حزامه المصنع من ألياف النخيل ، بعض من أسلاك الواير السميكة ليبدأ صاحب ال 75 عاما رحلته مع نخيل البلح في دمياط.

قدم اليوم السابع لقاء مع عم "عبد الله" واحدا من أقدم طالعى النخل لجنى محصول البلد فى محافظة دمياط، والذى بدأ الحديث قائلا: " هذه ليست مهنة فقط، إنما هي هواية أحببتها منذ الصغر"

استمر في حديثه قائلا: " بدأت صعود النخل منذ أن كان عمري ست سنوات، كنت أصغر من قام بهذا العمل في قريتي، الآن أنا أكبرهم سنا ومازالت أعمل بها" وأضاف قائلا: "عندما أبدا فى العمل يدور حديث بينى وبين النخل أنا أفهم لغتهم هم أيضا يخبرونا أشياء عديدة "

وتابع صاحب ال 75 عاما حديثه قائلا: " الخير كتير وفرحانين كلنا بالمحصول، أصناف بلح كتيرة قدرنا نزرعها السنة دى" وأكد قائلا: " البلح الحيانى الأشهر في أسواق دمياط هذا العام، وأكثرها انتشارا، كذلك بلح الرطب تمت زراعته هذا العام بشكل أكثر من العام الماضي"

استمر طالع النخل في حديثه قائلا: " بدأنا فى صناعات أخرى بسبب إنتاج البلح هذا العام، المربي والعجوة أبرز تلك الأصناف سيكون هذا العام عام خير"

اختتم حديثه قائلا: " سأقوم بعملى يوميا لن انقطع يوما عن رحلتى مع صعود النخيل، مازال الخير لا ينقطع وانا أيضا مستمر فيما أقوم به لا أنقطع".