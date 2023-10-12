طالب مصرى يفوز بالجائزة الذهبية في المسابقة العالمية للابتكار بمشروع "طاقة شمسية"

كتبت رحمة رمضان

حصل الطالب يوسف ياسر، بالفرقة الرابعة بكلية إدارة الإعمال ب جامعة النيل الأهلية ، على المركز الأول عالميًّا و الجائزة الذهبية في مسابقة المعرض الدولي للابتكار والتجارة 2023 بلندن " international inovation & trade expo 2023" بمشاركة 33 دولة من مختلف أنحاء العالم بواقع 2000 ابتكار، عن مشروعه لتطوير فعالية الألواح الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.

وأعرب يوسف ياسر، الحاصل على المركز الأول في مسابقة المعرض الدولي للابتكار والتجارة 2023 ، عن سعادته بالنجاح الذي حققه بفوزه وكذلك المنافسة القوية التي خاضها مع 2000 مشروع منافس واستطاع ان يحقق هذا المركز المتميز لمصر من خلال مشروعه الخاص بالطاقة الشمسية.

وقال الطالب يوسف ياسر فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، إن مشروعه لتطوير"، فعالية الألواح الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية" تم اختياره من بين 2000 مشروع مشارك في المسابقة من مختلف دول العالم.

ويوضح الابتكار الخاص بالطالب المصرى يوسف ياسر "أن الخلية الشمسية تحتاج إلى ضوء الشمس مع حرارة ثابتة لتعزيز القدره المنتجه

لانتاج الطاقة.

كما تحتاج الخلايا الشمسية إلى ضوء الشمس بشكل مستمر لتحريك الأيونات أو الفوتونات لتوليد الكهرباء عند تركيز ضوء الشمس، نقوم بزيادة كمية ضوء الشمس مما يزيد من الطاقة التي تولدها الخلية، إذا زادت الحرارة فسوف تنخفض الخلية كفاءتها، لذا فإن التحدي يكمن في تركيز ضوء الشمس بشكل ثابت مع درجه حرارة ثابتة، عندما يمر ضوء الشمس فوق الخلية تتحرك الأيونات وتتفاعل لتوليد تيار كهربائي لذلك تحتاج إلى مزيد من ضوء الشمس معها حرارة ثابتة لإنتاج أعلى طاقة متولدة من اللوح الشمسي .

وعندما يعكس السطح العاكس ضوء الشمس (مع درجة الحرارة الثابته ) الطاقة والواط والأمبير بيتم تعزيز كفاءة الألواح الشمسية بالكمية مباشرة

يتناسب مع مساحة السطح العاكسة بزاوية معينة.

عندما يتم وضع الورق العاكس المصنع من قبلي على الألواح الشمسية يزيد من قدرته ويجعل درجة حرارته عند مستوى معين (درجة حراره معينه) لذلك تزيد من قدرتها، وتعطي الورقة العاكسة المصنعه من قبلي الطاقة الزائدة، وتنتج الحد الأقصى للطاقة التي ولدتها الخلية الشمسيه مع العاكس (71.613 وات) الساعة 1 ظهراً.

ويشير الابتكار إلى أن الخلايا الشمسية تحتاج إلى ضوء الشمس مع حرارة ثابتة لتحسين عملها الكفاءة وتحسين في إنتاج الطاقة المتجددة بخفض في المساحة وزياده في القدره المنتجه.