اليوم السابع
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شيخ الطرق الصوفية: الرسول قائد الأمة علمنا حب الوطن وأهمية الانتماء

الخميس، 12 أكتوبر 2023 09:17 ص
شيخ الطرق الصوفية: الرسول قائد الأمة علمنا حب الوطن وأهمية الانتماء احتفالية الطرق الصوفية
كتب لؤى على

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أكد الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أهمية الانتماء للوطن ، فرغم ما واجهه من معاملة من جانب المشركين إلا أنه عندما خرج من بلده التي يحبها قال إنك لأحب بلاد الله إلى ولولا أن أخرجني أهلك ما خرجت ، هكذا يعلمنا قائد الأمة حب الوطن، وعندما قدم إلي يثرب لتتحول من يثرب إلى المدينة المنورة فاستقبله أهلها بالبشر والترحاب ، وفور استقباله في المدينة انشغل الرسول الكريم بتأسيس الدولة الإسلامية وإقامة أمة ومع كل هذا لن ينسى وطنه وظل منشغلا بوطنه حتى عاد إليه منتصراً ، وهنا يشهد كل أعداء الدين والوطن ويقولوا له أخ كريم وابن أخ كريم.
 
جاء ذلك خلال الاحتفالية الرسمية التي أقامتها الطرق الصوفية، مساء أمس ، بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، بمنطقة الصاري بسيجر في طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، و الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، و الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعضو مجلس النواب، و الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالغربية، الداعية الإسلامي الشيخ جابر البغدادي، والشيخ علاء أبو العزائم، وعدد كبير من أتباع الطرق الصوفية ومحبي أولياء الله الصالحين.
 
وأضاف القصبي: نجتمع اليوم لنحتفل بقطب الأقطاب سيدي أحمد البدوي ، الذي لقب بأبي الفتيان وبالمجاهد والذي خرج مدافعاً عن وطنه ضد الاحتلال وخرج جموع المواطنين يهتفون به، وأقول إملاوا الدنيا بسيرة المصطفي والأولياء والصالحين واسخلصوا منها قيم الإخلاص والتعايش وقبول الآخر وتعلموا منها الحفاظ على الوطن وحمايته من الشائعات ، وتصدوا بذكر الله لكل من يحاول النيل من الوطن .
 
وقال الداعية الإسلامي الشيخ جابر البغدادي عضو نقابة قراء القرآن الكريم، أن حب المريدين للعارف بالله السيد البدوي يأتي من حب الله سبحانه وتعالى.
 
 

السيد البدوى

الطرق الصوفية

مولد السيد البدوى

طنطا



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