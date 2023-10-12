شباب كفر الشيخ تنظم الندوة التثقيفية عن مواجهة الإرهاب الفكرى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، عدد من الندوات، منها القدوة الحسنة في حياة المسلم، وندوة تثقيفية عن "الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي"، بمقر النادي الثقافي بمركز شباب بيلا، اليوم الخميس بمشاركة 80 شابا وفتاة من أعضاء النادى الثقافي، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تناولت الندوة التى قدمها الشيخ ثروت جميل، بالأوقاف العديد من المحاور الثقافية والعلمية والدينية، لافتاً إلى أن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وتسعى دائماً لبذل المزيد من الجهد من أجل التقدم والرقي والرفعة بالبلاد بين ربوع العالم، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل يمس بأمن واستقرار البلاد، يأتى ذلك فى إطار نشر التوعية والفكر الديني الوسطي المعتدل ونبذ الفكر المتطرف الذي يحاول اختراق عقول أبنائنا من الشباب.

قال الدكتور عزت محروس ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الوزارة تولي اهتمام كبير بتقديم الفكر الوسطي المستنير للشباب لمواجهة أخطار التطرف الفكري، بإعمال نظرية مبارزة الفكر بالفكر، وذلك لإعداد جيل المستقبل وتشكيل وعيه الفكري تشكيلا صحيحاً من خلال الندوات التثقيفية المقدمة من خلال مراكز الشباب.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب ومحاربة الأفكار الظلامية من خلال عمل ندوات التوعية بحضور أئمة الأزهر أصحاب الفكر الوسطي المستنير، مشيراً على دور رجال الدين في التوعية اللازمة لتصحيح المفاهيم و فتح باب الحوار أمام الشباب و حثهم على التصدى للأفكار المخربة والهدامه، كما أن ديننا الاسلامى لا يحث على العنف والقتل بل التسامح والمحبة.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مؤسسة الشباب والرياضة معنية بتنمية الوعى بقيمة وأهمية القدوة والمثل الأعلى في حياة النشء والشباب من خلال سلاسل الندوات الدينية واللقاءات الحوارية بمراكز الشباب، لتفتح لهم الطريق القويم فى حياتهم وتعالج أثر افتقاد النشء والشباب إلى القدوة مما جعلهم أسرى لمواقع التواصل الاجتماعي .



الحضور في الندوة الدينية



الحضور في الندوة



القدوة الحسنة في حياة المسلم