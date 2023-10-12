رفع 27 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم خلال شهر سبتمبر بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم رفع ما يزيد عن (27) ألف طن تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة و بنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بمختلف أرجاء المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضى ، جاء ذلك وفقاً لتقرير وحدة المخلفات الصلبة بشأن نقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الدورية لخطة عمل السيارات المكنسية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والتأكد من رفع تجمعات القمامة أولاً بأول للإرتقاء بالمظهر العام ، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لعقود الجمع المنزلى وخطوط سير وأوزان السيارات المحملة بالتراكمات أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة .

و أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة ، مناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها حفاظاً علي المظهر الحضارى لشوارع المحافظة .