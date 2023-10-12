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رجال جيش مصر عاهدوا الله واهبين أنفسهم للوطن.. الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج الكليات العسكرية(إنفوجراف)

الخميس، 12 أكتوبر 2023 10:54 م
رجال جيش مصر عاهدوا الله واهبين أنفسهم للوطن.. الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج الكليات العسكرية(إنفوجراف) الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج الكليات العسكرية

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 203، وذلك تزامنا مع الاحتفالات التى تشهدها مصر بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.
 
الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج الكليات العسكرية
الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج الكليات العسكرية
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "شعب مصر العظيم أبنائى وبناتي من خريجي الكليات العسكرية رجال جيش مصر الأبطال، تبلغ سعادتي مداها ونحن نحتفل اليوم معا لتخريج جيل جديد من أبناء مصر الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية".
 
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023: "تعلموا مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة وعاهدوا الله واهبين أنفسهم للوطن محافظين علي الوطن ومقدرات شعبه، اختاروا أن يكونوا درع الوطن وسيفه، تسلحوا بالأمان والعلم والوطنية في هذه الأكاديمية العسكرية العريقة، أوجه لكم تهنئة ممزوجة بكل الأمنيات الطيبة لانضمامكم إلى صفوف القوات المسلحة المصرية لتنضموا إلى خير أجناد الأرض".






الرئيس السيسى

حفل تخرج الكليات العسكرية

الكليات العسكرية

تصريحات الرئيس السيسى



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