رئيس قسم علوم الحشرات بعلوم القاهرة تكشف طرق مكافحة "بق الفراش"

كتب محمد صبحى

كشفت الدكتورة عبير بسيونى رئيس قسم علوم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، طرق مكافحة " بق الفراش " وذلك لتجنب انتشاره. وتتمثل فى:

- بق الفراش حساس جدا لدرجات الحرارة العالية (60)، حيث يموت عند التعرض للدرجات المذكورة لساعتين أو أكثر عن طريق البخار أيضا بق الفراش حساس جدا لدرجات الحرارة المنخفضة (20) درجة.

- المبيدات الكيمائية المستخدمة للتخلص من بق الفراش قد لا تقضي عليها بالكامل، حيث تعمل المبيدات الحشرية على قتل الحشرات الضعيفة فيما تبقى حشرات البق المقاومة على قيد الحياة، وتتكاثر دون التأثر بالمبيدات الحشرية حيث 90% من البق مقاوم للمبيدات عواقب الرش الجائر والعشوائي للمبيدات بالعقود الماضية.

وكشفت الدكتورة غادة محمد البسيونى، أستاذ الحشرات الطبية والبيطرية رئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، عن طرق علاج ما بعد قرصة "بق الفراش"، موضحة أن العلاج يتمثل فى الآتى:

1- لا يحتاج الإنسان لأى علاج بعد اللدغ غالبا، وسيختفى الأثر فى خلال أسبوع.

2- يفضل غسل المكان بالماء والصابون أو أى مطهر لمنع حدوث الالتهابات الجلدية الثانوية ولتقليل الحكة.

3- يتم استخدام مضادات الهستامين فى بعض الأحيان لتقليل البثور والتقرحات الناتجة عن اللدغ.

وذكرت أسباب سرعة انتشار "بق الفراش" إنها تتمثل فى الرحلات الدولية، والمعارض والمهرجانات الدولية، والسياحة والتجارة الدولية، والهجرات والنزوح ومعسكرات اللاجئين، وتجارة الملابس والآثاث المستعملين.