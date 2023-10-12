اليوم السابع
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رئيس فنزويلا يرسل مساعدات لغزة ويتهم أمريكا بخلق ظروف لإبادة جماعية فى المنطقة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:27 م
رئيس فنزويلا يرسل مساعدات لغزة ويتهم أمريكا بخلق ظروف لإبادة جماعية فى المنطقة نيكولاس مادورو
فاطمة شوقى

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تحدث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن الحرب بين إسرائيل وفلسطين، وقال في برنامجه التليفزيونى "مادورو+" إن فنزويلا ستشارك في إرسال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة بعد المطالبة بالدفاع عن حقوق فلسطين.

وقال الرئيس مادورو: "ننضم مرة أخرى إلى مساعدة الشعب الفلسطيني، ولا للحصار ولا للإبادة الجماعية"، وطالب "ببدء مفاوضات سلام فورية لاستعادة الحقوق التاريخية في الاستقلال والأرض والسلام للشعب الفلسطيني"، قائلا: "انا أدافع عن شعب فلسطين".

وبالإضافة إلى ذلك، أدان نيكولاس مادورو "الإبادة الجماعية" للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال "القصف العشوائي" الإسرائيلي.

وقال الرئيس "على مدى 75 عاما، يتعرض الشعب الفلسطيني لفصل عنصري جديد. إنه سلب تاريخي يمكن رؤيته في المنطقة".

وذكر مادورو أيضًا أن الولايات المتحدة وأوروبا "تخلقان الظروف" لـ "إبادة جماعية" وتصعيد العنف في جميع أنحاء المنطقة من خلال توفير "ملايين الدولارات لشراء الأسلحة".

ولهذا السبب دعا إلى "وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام وميثاق استعادة الاتفاقيات التاريخية لفلسطين".

 

 


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