رئيس جامعة سوهاج: إجراء 6871 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، إن مستشفيات سوهاج الجامعية شاركت بشكل محترف في تنفيذ المبادرة الرئاسية الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناه والآلام المصريين بدلاً من الانتظار على قوائم المستشفيات لفترة طويلة.

وأضاف النعمان أنه تم البدء فعلياً في خطة القضاء على قوائم الانتظار ، وذلك بإجراء العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة، عن طريق تشكيل أطقم متخصصة من الأطباء الأكفاء لتتولي تنفيذ ومتابعة تلك المهمة، والتي شملت مرضى عمليات القلب المفتوح، قسطرة القلب للكبار والأطفال، مرضى زراعة الكلى، ومرضى زراعة الكبد، ومرضى تغيير المفاصل، ومرضى زراعة القوقعة، و مرضى جراحات المخ والأعصاب، ومرضى جراحات الرمد ومرضى جراحات الأورام.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسان النعمانى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ساهمت في تعزيز النظـام الصـحي، بعد سنوات طويلة عانى فيها المواطن المصري من الإهمال الصحي، كما نجحت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن بهدف خفض معدلات انتشارها والوفيات، مثل الأمراض المعدية (أمراض التهاب الكبد الفيروسي والبلهارسيا والدرن)، والأمراض المزمنة الغير السارية (القلب والسكر والفشل الكلوي).

أما الدكتور مجدى القاضي عميد كلية الطب جامعة سوهاج فقد أشار إلى أن مبادرة القضاء على قوائم اللإنتظار قدمت خدماتها لجميع المواطنين بالمجان، لإنهاء قوائم الانتظار لجميع المرضى، حتى لا يتحمل المريض أي أعباء مادية، حرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن، وتخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقتًا ممكنًا في جميع المستشفيات.

اليوم السابع يستعرض مشاركة جامعة سوهاج في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار حتى 9/10/2023

- تم إجراء عدد 6871 عملية جراحية متنوعة تم سدادها بالكامل عن طريق التأمين الصحي ونفقة الدولة وبدون أي تكلفة على المريض وتوزيعها كالآتي:

- قلب مفتوح : تم إجراء 259 حالة وجارى إجراء 19 عملية جراحية وهناك 5 حالات جديدة جارى عمل الفحوصات الطبية اللازمة لها تمهيد لإجراء الجراحة لها.

- عمليات قسطرة قلبية : تم إجراء 1566 حالة مرضية، وهناك 28 حالة جديدة جارى عمل الفحوصات الطبية اللازمة لها تمهيد لإجراء الجراحة لها.

- جراحة العظام : تم إجراء 206 عملية جراحية ، وهناك حالتين جارى إنجازهما، وهناك 49 حالة جديدة جارى عمل الفحوصات الطبية اللازمة لها تمهيد لإجراء الجراحة لها .

- عمليات جراحة العيون : تم إجراء 3676 عملية جراحية ، وهناك حالة جارى إجراء الجراحة لها، وهناك 147 حالة جديدة جارى عمل الفحوصات الطبية اللازمة لها تمهيد لإجراء الجراحة لها.

- عمليات جراحة الأورام : تم إجراء 214 عملية جراحية، وهناك 41 حالة جارى عمل الفحوصات الطبية اللازمة لها تمهيد لإجراء الجراحة لها .

- عمليات زرع الكلى : تم إجراء 2 عملية ولا توجد حالات جديدة.

- عمليات زراعة القوقعة : تم إجراء 158 عملية، وهناك عملية جارى إجراء الجراحة لها، وهناك 2 حالة جارى عمل الفحوصات الطبية اللازمة لها تمهيد لإجراء الجراحة لها .

- عمليات جراحة المخ والأعصاب : تم إجراء 728 عملية، وهناك 3 عمليات جارى إجراء الجراحة لها، وهناك 58 حالة جارى عمل الفحوصات الطبية اللازمة لها تمهيد لإجراء الجراحة لها.

- عمليات جراحة الاوعية الدموية : تم إجراء 62 عملية جراحية، وهناك 4 حالات جديدة جارى عمل الفحوصات الطبية اللازمة لها تمهيد لإجراء الجراحة لها.