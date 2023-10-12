رئيس جامعة المنوفية يعلن تقديم الدعم والتيسير للطلاب الوافدين من غزة

المنوفية- محمود شاكر

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن إستعداد الجامعة لتقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي والرعاية الاجتماعية، وتقديم كافة التيسيرات للطلاب الفلسطينيين الدارسين بكليات الجامعة والطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعة.

ووجه الدكتور أحمد القاصد، العمداء ومنسق إدارة الوافدين بضرورة إتخاذ كل التيسيرات المطلوبة للطلاب، ومراعاة تأجيل الامتحانات للطلاب الفلسطينيين ومراعاة ظروف الطلاب التي تتزامن مع الأحداث العصيبة التي تمر بها بلادهم .

وأكد رئيس الجامعة، علي أهمية الدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة المؤسسات المعنية في مصر، مشيرا إلي دورهم التاريخي في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأكيد الدور التاريخي للشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.

وأشاد القاصد بالقرارات التي تم اتخاذها من جانب وزارة التعليم العالي تيسيرًا على الطلبةالفلسطينيين، مؤكدا أن تلك القرارات تأتي في إطار الدور القومي الكبير الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية والتي توجت بالجهود المصرية الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي.