جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان عبر موقعه الالكترونى، اليوم الخميس، خلال مكالمة هاتفية، لمناقشة تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة .

وناقش الجانبان - خلال الاتصال - تاريخ العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والتزام الولايات المتحدة الثابت بالسلام والأمن في المنطقة.

واتفق الزعيمان على البقاء على اتصال وثيق سواء بشكل مباشر أو من خلال فريقيهما.